Des hauts et des bas – portrait collectif et sensible de l'inondation de 2003
5 – 16 décembre
Espace Van Gogh, Arles
Arles
Entrée libre
Exposition des hauts et des bas.

Cette proposition artistique à double entrée évoque les crues de 2003 au travers des objets disparus, retrouvés ou récupérés par les sinistrés. L’insallation artistique se déclinera à la fois dans une scénographie sensible et dans une publication dans les journaux locaux. Composée d’objets confiés, de dessins, photographies et de textes narratifs autour des objets disparus, cette création sera le résultat de rencontres de personnes sinistrées et/ou des bénévoles.

Cette exposition est proposée par Le Bazar Palace et sera accessible gratuitement. Le recueil de témoignages sera relayé dans la Provence du 3 au 8 décembre 2023.

Les publications seront mises à disposition sur place et en kiosque.

Vernissage le 3 décembre à 11h
Espace Van Gogh, Arles
Place Félix Rey, Arles

