Atelier Crue Jeudi 30 novembre, 17h00 Espace Van Gogh, Arles Gratuit

Testez vos connaissances sur le risque inondation autour de maquettes géantes avec réalité augmentée et rencontrez les acteurs qui oeuvrent sur le risque inondation sur le territoire.

Avec la participation de « la balade des hydromachines » et d’OPUS CPIE Pays de Vaucluse et sa maquette « Rhône et sens »

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00

Atelier crue

Balade des hydromachines