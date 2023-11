Lecture « (En) Miettes » Espace Van Gogh, Arles Arles, 25 novembre 2023, Arles.

Lecture « (En) Miettes » Samedi 25 novembre, 15h00 Espace Van Gogh, Arles Entrée libre

Résumé : L’une a disparu du jour au lendemain, partie sur les traces d’une existence perdue. Elle retourne à Barcelone, sa ville natale, après que sa vie ait volé en éclats. Assaillie par des fantômes, la honte et la culpabilité, sa raison lui fait défaut.

L’autre, partie à sa recherche, arrive de nulle part pour la sauver… ou se sauver elle-même en finissant le travail et en couvrant ses traces ? Tour à tour infirmière et provocatrice, quel est le sens véritable de sa présence ?

Depuis cette nuit d’horreur, leur destin est lié: l’une a tué l’homme qui la violentait, l’autre l’a découpé et fait disparaitre le corps. Ensemble, elles ont gardé les doigts du cadavre pour « retarder l’identification », comme ils disent à la télé.

A travers leurs trajets respectifs et leur voyage rocambolesque au sein du labyrinthe d’un supermarché la nuit apparaissent en filigrane les grandes questions liées aux violences faites aux femmes : est-il possible de se reconstruire ? comment en arrive-t-on à commettre l’irréparable ? peut-on sortir du cercle de la violence ?

un texte de : Coralie Nonnenmacher

sur une idée de et avec : Clara Cirera et Coralie Nonnenmacher

dramaturgie et mise en scène : Romain Ruiz

durée : 1h

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

lecture théâtre

