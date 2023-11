H24 : Contre les violences faites aux femmes et minorités de genre Espace Van Gogh, Arles Arles, 24 novembre 2023, Arles.

H24 : Contre les violences faites aux femmes et minorités de genre Vendredi 24 novembre, 16h00 Espace Van Gogh, Arles entrée libre

A l’occasion de la journée pour l’élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre, le CIDFF du Pays d’Arles a conçu une manifestation en partenariat avec ACTES SUD et la Ville d’ARLES. Ce rendez vous est ouvert à toutes et tous, le vendredi 24 novembre, à l’Espace Van Gogh.

PROJECTION – dès 16H – en continu

Insultes sexistes, revenge porn, harcèlement, féminicides…H24 rend compte des diverses formes de violence que subissent les femmes à toute heure du jour et de la nuit à travers 24 courts-métrages, venus de tous les pays d’Europe et inspirés de faits réels.

Chaque film mêle littérature et cinéma dans une esthétique singulière. Anaïs Demoustier, Diane Kruger, Camille Cottin, Valéria Bruni Tedeschi ou encore Aloïse Sauvage, pour ne citer qu’elles, font partie du casting de ce projet si particulier.

LECTURE à 16H30 & à 17H30

24 nouvelles dans un format court, percutant et incisif, écrites par 24 autrices contemporaines.

Lecture à voix haute par Mélanie Carp du CIDFF

Ces récits dessinent les contours des violences quotidiennes qui affectent toutes les femmes. Ils mettent également en lumière leur insoumission et leurs ripostes.

> Stand Librairie Actes Sud avec sélection d’ouvrages

ENFANTS

Egalicontes & égalijeux (lecture d’histoires et animation-jeux pour enfants de tout âge)

EXPOSITION

#Violences, je te quitte – CIDFF

En présence de l’équipe du CIDFF

TABLE RONDE DU SEXISME AUX VIOLENCES – 18H30

Avec Valérie Urréa et Nathalie Masduraud (coordinatrices du projet H24) et Vanessa Garouche, directrice du CIDFF du Pays d’Arles.

Animée par Actes sud

APERITIF PARTAGE – 20H

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « accueil.cidff.arles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 93 47 76 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T16:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-24T16:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

sexisme violences