Paroles Indigo fête ses 10 ans ! 30 octobre – 5 novembre Espace Van Gogh, Arles Entrée libre sauf : Projection cinéma, le 3/10 tarif plein 5€ et 3€ tarif réduit ; Repas partagé, le 4/10, 10€ ; Soirée Indigo, le 5/10, tarif plein 15€ tarif réduit 10€

PAROLES INDIGO 2023 – 10ÈME ÉDITION

Actualité du Panafricanisme*

Conversations autour des circulations politique et culturelles africaines

En une décennie, le festival Paroles Indigo est devenu un espace de rencontre privilégié où s’expriment différentes perspectives, voix, écritures et représentations plastiques. A travers la littérature et la création africaine, nous explorons « D’autres façons de dire le monde ».

Quels regards, rencontres et urgences nourrissent le Panafricanisme* aujourd’hui ? Comment les jeunes d’Afrique et d’ailleurs le perçoivent ils ?

*Panafricanisme : « Concept philosophique et mouvement sociopolitique apparu dans le cadre des luttes abolitionnistes menées par la diaspora africaine et repris au XXe siècle dans les discours politiques anticoloniaux développés depuis d’Afrique, les Amériques et les Antilles, le panafricanisme est une histoire globale des circulations politiques et culturelles africaines » Amzat Boukari-Yabarat

Pour en savoir plus, c’est par ici !

[https://parolesindigo.fr/festival-paroles-indigo-2023/](Festival Paroles Indigo 2023)

Découvrez le teaser !

https://www.youtube.com/watch?v=pPE70GbmXLg&t=4s

PAROLES INDIGO, UN RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE :

Le Festival Paroles Indigo fête ses 10 ans du 1er au 5 novembre 2023 et vous propose 5 jours de programmation alternant : lectures, conférences, débats, rencontres, ateliers, expositions, projections de films, spectacle de contes, slam, concert…

Exploration du thème : Participez à des conférences passionnantes concernant l’histoire, l’actualité et les défis du Panafricanisme.

Rencontres et salons de lectures : Échangez avec des auteurs, des éditeurs et des artistes pour prendre connaissance des publications récentes

Spectacles et Expositions : Découvrez la diversité artistique africaine à travers : spectacles de contes, musique, slam et expositions d’artistes aussi talentueux les uns que les autres.

Atelier pour enfants et adultes : une partie du festival est consacrée aux activités créatives destinées aux enfants et à leurs parents. L’occasion de partager une activité créative pendant les vacances de la Toussaint !

Dîners-lectures en amont du festival, les 10, 30 et 31 Octobre, dans les quartiers d’Arles et de Tarascon.

Autant de temps forts à partager en présence des auteurs, éditeurs et artistes invité.e.s.

PAROLES INDIGO, UN FESTIVAL LITTÉRAIRE À LA RENCONTRE DES MONDES ARABE ET AFRICAIN

Le continent africain est au cœur du Festival. D’ailleurs, il faut le rappeler, depuis 2016, ce festival s’organise en deux temps, un premier à Arles, puis à Tarascon et tout récemment à Saint-Martin de Crau, un second dans un des pays africains partenaires (Côte d’ivoire, Tunisie, Mali, Sénégal, Maroc). C’est une expérience unique à l’occasion de laquelle, la littérature et la création africaine, comme celle de sa diaspora, sont mises à la disposition de tous les publics. Le Festival Paroles Indigo permet de créer des espaces de dialogue pour promouvoir “D’autres façons de dire le monde”.

Découvrez le détail du programme !!

conférence slam

