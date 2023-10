Architectures, photographies Espace Van Gogh, Arles Arles, 12 octobre 2023, Arles.

Architectures, photographies 12 – 29 octobre Espace Van Gogh, Arles Entrée libre

Pierre Vallet, photographe insatiable, poursuit sa recherche photographique sur l’Europe culturelle depuis la chute du Mur de Berlin, autour notamment de l’architecture du XXe siècle et contemporaine.

Il reçoit en 1980 une bourse de la Fondation nationale de la photographie puis le Prix de la Villa Medicis hors les murs en 1990, qui lui permettent de voyager une année dans les pays d’Europe centrale puis de faire le tour de la mer Noire, sur les thèmes de la musique, théâtre, danse et opéras se poursuit sur l’architecture et le paysage montagnard de l’Arc Alpin.

Au coeur de l’espace Van Gogh, Pierre Vallet dévoile une partie des ses trésors, clichés immortalisés à Lyon au Parking des Célestins, à Arles et sa Tour Luma ou encore Bâle et le Centre des Foires

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T11:00:00+02:00 – 2023-10-12T13:00:00+02:00

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:00:00+01:00

exposition architecture

Lyon, musée Gallo-Romain, Photographie Pierre Vallet, 2021