La BD se livre Espace Van Gogh, Arles

Bouches-du-Rhône

La BD se livre 4 et 5 mars Espace Van Gogh, Arles

Entrée libre

Festival de Bande dessinée. 18 auteurs/trices présents pour dédicacer leurs ouvrages. Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Venez à la rencontre de 18 auteurs et autrices de BD qui seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. Un libraire et trois bouquinistes vous proposeront une large game de BD neuves et d’occasion pour que petits et grands puissent acheter des albums. Une buvette sera également là pour agrémenter vos journées.

