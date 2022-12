Arts At Home Espace Van Gogh, Arles, 18 février 2023, Arles.

Arts At Home 18 et 19 février 2023 Espace Van Gogh, Arles

Gratuit

Le festival AAH organisé par l’association l’Artscene fête ses 20 ans les 18 et 19 février 2023. Déambulez dans la ville d’Arles à la découverte d’artistes dans des lieux intimistes.

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Arts At Home propose des manifestations artistiques dans les habitations des Arlésiens et Arlésiennes et dans les commerces de la ville. L’objectif est de faire rencontrer les artistes et le public dans des lieux intimistes comme un appartement ou un petit café afin de créer un lien privilégié.

Chaque lieu (maisons, appartements, jardins ou petits commerces) accueille une proposition particulière, de ce fait une relation de confiance lie les hôtes à l’association, à l’artiste et au public.

Arts At Home est un festival pluridisciplinaire, mélangeant aussi bien de l’art vivant, de la photo, de la peinture, de la mode, de la musique, de l’art urbain etc.

Cette année est la 20ème édition du festival et pour fêter ça, il sera possible de participer à une peinture collective à travers des ateliers animés par par artiste !

Une soirée vous sera également proposée le samedi 18 février afin de se retrouver tous et toutes.



Dates et horaires :

2023-02-18T13:30:00+01:00

2023-02-19T18:00:00+01:00