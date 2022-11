Marché de Noël des Jumelages Espace Van Gogh, Arles, 10 décembre 2022, Arles.

Entrée libre

Un marché de Noël où vous trouverez toutes les spécialités des pays jumelés avec Arles. handicap moteur mi

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le « Marché de Noël » du Club des Jumelages se tiendra les 10 et 11 décembre 2022 à l’Espace Van Gogh, rue Felix Rey à Arles. Les villes de huit pays différents seront présentes :

Etats-Unis, Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie, Russie, Espagne et Grèce. Seule la Mauritanie ne sera pas représentée.

Vous trouverez tous les stands de nos 8 villes jumelées et leurs spécialités.(« Pandoro” italiens, bière belge, décorations allemandes, « Crackers” anglais, »baklava” grecque, découvertes russes et ukrainiennes…

Ainsi que des stands de produits locaux décoratifs et dégustatifs.

Il y aura une petite restauration :Tapas, bebidas y dulces de Jerez. Et pendant ces 2 jours de festivités, nous vous garantissons de l’ambiance et des animations musicales. Venez nombreux pour préparer Noël qui arrive à grands pas.



CLUB DES JUMELAGES DE LA VILLE D’ARLES