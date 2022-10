Une cassette abandonnée dans un marais en hiver attire les loups Espace Van Gogh, Arles Arles

L'exposition réunit les travaux de trois diplômées de l'ENSP (2021) : Juliette George, Naïma Lecomte et Marie Perraudin. À travers différents médiums, de la fiction au documentaire, chacune appréhende le réel à sa manière.

Marie Perraudin fictionnalise le réel en explorant les liens qui unissent les éléments du monde. En 2017, alors que le loup revient sur le territoire de sa Bourgogne natale, elle décide de cristalliser sa recherche autour de cette figure de l’altérité et entreprend de sonder sa représentation dans les archives de l’INA.

Le travail de Juliette George repose principalement sur une économie narrative, dans un héritage conceptuel. Cette économie repose souvent sur de micro-récits, drôles, personnels qui s’attachent parfois à des anecdotes de l’histoire. À partir de ces petites histoires, elle questionne la grande (celle de la mesure, de la banque, de la spéculation, du pouvoir par exemple). Réflexif, chaque projet pose de façon humoristique une question centrale et plus que jamais d’actualité : celle de la valeur de l’art.

À travers la photographie, Naïma Lecomte s’intéresse aux relations que l’homme peut entretenir avec un territoire. Ici, elle documente les vestiges d’une manière d’habiter un territoire naturel au XXIe siècle, les cabanons implantés en Camargue à la confluence du delta du Rhône et de la Méditerranée.

