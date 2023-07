SIESTES MUSICALES: MAZHAR Espace Van Gogh Arles, 15 juillet 2023, Arles.

SIESTES MUSICALES: MAZHAR Samedi 15 juillet, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre

Au programme : transats à l’ombre et farniente méridional, pour se laisser bercer par les sons des futurs talents des musiques du Sud…

Concerts gratuits, entrée libre

Samedi 15 juillet – MAZHAR

MUSIQUES DU LEVANT

Mazhar en arabe, c’est l’eau de fleur d’oranger, un tambour à sonnailles, un bouquet qui s’épanouit. C’est aussi la musique bigarrée aux parfums de l’Anatolie de Sarah Procissi (oud) et Julie Lobato (percussion lavta, chant), deux femmes libres d’arpenter le monde, d’en étudier les traditions musicales et de prendre la parole pour raconter leurs identités multiples…

_____________________________________________________________

Espace Van Gogh Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

