SIESTES MUSICALES: MOÇAS DO SUL Espace Van Gogh Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône SIESTES MUSICALES: MOÇAS DO SUL Espace Van Gogh Arles, 14 juillet 2023, Arles. SIESTES MUSICALES: MOÇAS DO SUL Vendredi 14 juillet, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre Au programme : transats à l’ombre et farniente méridional, pour se laisser bercer par les sons des futurs talents des musiques du Sud…

Concerts gratuits, entrée libre

Vendredi 14 juillet – MOÇAS DO SUL

Mêlant ses influences occidentales à l’essence de la musique brésilienne, la voix douce et suave de Violette du Pasquier s’allie à la guitare rythmée aux harmonies audacieuses de Jul Frayssinet. Leur univers musical se focalise sur les grands compositeurs brésiliens comme Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell mais aussi sur des grands chanteurs français comme Claude Nougaro, Georges Brassens ou Barbara

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Espace Van Gogh Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T14:30:00+02:00 – 2023-07-14T15:30:00+02:00

2023-07-14T14:30:00+02:00 – 2023-07-14T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Van Gogh Adresse Place Félix Rey, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace Van Gogh Arles

Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/