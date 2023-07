SIESTES MUSICALES: DUÒ LAVOÀ LAPÒ Espace Van Gogh Arles, 13 juillet 2023, Arles.

SIESTES MUSICALES: DUÒ LAVOÀ LAPÒ Jeudi 13 juillet, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre

Au programme : transats à l’ombre et farniente méridional, pour se laisser bercer par les sons des futurs talents des musiques du Sud…

Concerts gratuits, entrée libre

DUÒ LAVOÀ LAPÒ

Au chant et tambours sur cadre, sur des textes anciens ou des compositions qui baladent l’Occitanie dans tous les recoins de leur fantaisie, Manu Théron et Damien Toumi, dévident l’écheveau d’un épanouissant folklore imaginaire…

Espace Van Gogh Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:30:00+02:00 – 2023-07-13T15:30:00+02:00

