SIESTES MUSICALES: RUŞAN FILIZTEK Espace Van Gogh Arles, 12 juillet 2023, Arles.

SIESTES MUSICALES: RUŞAN FILIZTEK Mercredi 12 juillet, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre

Au programme : transats à l’ombre et farniente méridional, pour se laisser bercer par les sons des futurs talents des musiques du Sud…

Concerts gratuits, entrée libre

Mercredi 12 juillet – RUŞAN FILIZTEK

Ce musicien baroudeur, kurde de Diyarbakir, a arpenté le Moyen-Orient à la découverte des répertoires d’Anatolie et de Mésopotamie. Au chant et au saz, il enrichit ces mélodies de compositions personnelles.

_____________________________________________________________

Espace Van Gogh Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T15:30:00+02:00

