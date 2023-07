SIESTES MUSICALES: DELPHINE CAPRON Espace Van Gogh Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône SIESTES MUSICALES: DELPHINE CAPRON Espace Van Gogh Arles, 11 juillet 2023, Arles. SIESTES MUSICALES: DELPHINE CAPRON Mardi 11 juillet, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre Au programme : transats à l’ombre et farniente méridional, pour se laisser bercer par les sons des futurs talents des musiques du Sud…

Concerts gratuits, entrée libre

Mardi 11 juillet – DELPHINE CAPRON

Soutenue par la contrebasse et la batterie de Pierre Lacube, nourrie par les poèmes de Neruda, Gabriela Mistral, Silvia Plath, William Wordworth, Marie Huot ou René Char, sa douce voix folk nous embarque dans un voyage enchanteur.

