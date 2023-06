Rindineddha Espace Van Gogh Arles, 16 juillet 2022, Arles.

Rindineddha Samedi 16 juillet 2022, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre dans la limite des places disponibles

En « griko », langue gréco-italienne, Rindineddha désigne l’hirondelle. Par le chant, elle fait vivre les répertoires de celles et ceux qui ont lutté, travaillé, célébré, souffert, aimé, pour ne pas les laisser disparaître. Et prenant l’allure d’une oratrice, elle donne du sens à ces chants pour les oreilles d’aujourd’hui. Panaderas de Castille, polyphonies catalanes, occitanes, tarentelle sicilienne… des trésors de mémoires vivantes qu’Adeline Guéret (chant, tamburellu, pandereta, pandera cuadrado, tambour à cordes) et David Denis (chant, pandeiro, guitare, fifre) ont plaisir à partager.

Espace Van Gogh Espace Van Gogh, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/rindineddha-8457 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

