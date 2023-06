Maria Robin & Steven Fougères Espace Van Gogh Arles, 14 juillet 2022, Arles.

Maria Robin & Steven Fougères Jeudi 14 juillet 2022, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre dans la limite des places disponibles

En dialogue avec la guitare flamenca de Steven Fougères, les compositions en français de la chanteuse et danseuse Maria Robin, dévoilent un univers poétique et singulier, un son organique et actuel qui puise son inspiration au coeur des cultures populaires de Méditerranée, de l’Andalousie à l’Asie Centrale en passant par l’Afrique du Nord.

Pendant la semaine, Maria Robin dirigent les stages de Danses indiennes

Espace Van Gogh Espace Van Gogh, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T14:30:00+02:00 – 2022-07-14T16:30:00+02:00

