Laurent Rigaud Espace Van Gogh Arles, 12 juillet 2022, Arles.

Laurent Rigaud Mardi 12 juillet 2022, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ce percussionniste autodidacte et passionné – qui a accompagné entre autres Guy do Cavaco, Paulo Da Luz, Dobet Gnahoré ou Blick Bassy – voyage à la source des musiques qui l’inspirent : des pays mandingues au Brésil en passant par Cuba… il navigue ici aux sons du balafon, de la kalimba et de son nouvel instrument, le Hang de chez PANart.

Espace Van Gogh Espace Van Gogh, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-12T14:30:00+02:00 – 2022-07-12T16:30:00+02:00

