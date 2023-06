La Radio des Suds | Les Suds, en Hiver Espace Van Gogh Arles, 7 mars 2020, Arles.

La Radio des Suds | Les Suds, en Hiver Samedi 7 mars 2020, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre dans la limite des places disponibles

Parenthèse hivernale pour l’antenne éphémère des SUDS, dirigée par Antoine Chao (C’est bientôt demain – France inter) !

Initialement créée en 2000 pour offrir aux détenus de la Maison centrale d’Arles une ouverture sur la ville et le monde avec le festival Les SUDS, à ARLES, la Radio des Suds est, depuis 2003, animée par de jeunes Arlésiens de 11 à 19 ans.

Pour cette émission spéciale en direct et dans le cadre de la 3e édition du festival Arles se livre, de jeunes adolescents du quartier de Barriol, formés dans le cadre d’un stage par le journaliste Éric Besatti, baladent leurs micros à Marseille, dans les couloirs de la Japan Expo Sud 2020, et se penchent sur l’univers des mangas, de la bande dessinée et des films animés.

Émission à réécouter en léger différé sur Soleil FM.

Coréalisé par SUDS, à ARLES et le Conservatoire de Musique, Les Suds, en Hiver se déploie du 1er au 8 mars 2020 sur l’ensemble du Pays d’Arles : www.suds-arles.com.

Cet événement s’inscrit également dans le cadre du festival Arles se Livre.

Espace Van Gogh Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2020-03-07T14:30:00+01:00 – 2020-03-07T15:00:00+01:00

© Stéphane Barbier