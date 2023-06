Aguamadera en concert aux Suds à Arles Espace Van Gogh Arles, 10 juillet 2019, Arles.

Aguamadera en concert aux Suds à Arles Mercredi 10 juillet 2019, 14h30 Espace Van Gogh Entrée libre

Une musique traditionnelle de tous les coins de l’Amérique Latine.

Le duo Aguamadera nous propose une musique de tous les coins de l’Amérique Latine: Joropo vénézuélien, Chacarera argentine, Forró brésilien, où la diversité culturelle du continent recréé dans un concert joyeux, authentique et de grand qualité. Maria Cabral (voix, percussions et cuatro) et Marco Grancelli (guitare, voix, cuatro, arrangements) sont deux jeunes argentins qui, après une tournée réussie en Europe de plus de 50 concerts en 2017, reviennent pour continuer à partager leur art.

Plus d’infos: https://www.aguamadera.com/

Espace Van Gogh Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-10T14:30:00+02:00 – 2019-07-10T15:30:00+02:00

