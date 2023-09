REVISONS LE CODE DE LA ROUTE Espace Valladon – Salle des Arcades – 8 rte d’Authon La Bazoche-Gouet, 10 octobre 2023, La Bazoche-Gouet.

Le chargé de prévention GROUPAMA réalisera un tour d’horizon complet des règles de circulation du code de la route : les sens giratoires, les nouveaux panneaux de signalisation, la circulation sur voie rapide, les différentes règles de priorité… L’objectif de cette réunion n’est bien évidemment pas de faire repasser l’examen mais de faire un point sur les évolutions du code de la route et de la signalisation routière pour la sécurité de tous et de tester vos connaissances.

Une large place sera réservée aux échanges entre les participants et l’animateur.

2023-10-10T14:30:00+02:00 – 2023-10-10T16:00:00+02:00

Prévention routière seniors