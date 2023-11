Salon de Noël Espace Valentré Cahors, 2 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le syndicat des Métiers d’Art du Lot organise le salon de Noël à l’espace Valentré à Cahors..

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

Espace Valentré allée des soupirs

Cahors 46000 Lot Occitanie



The syndicat des Métiers d’Art du Lot organizes the Christmas show at the Espace Valentré in Cahors.

El sindicato Métiers d’Art du Lot organiza una feria de Navidad en el Espace Valentré de Cahors.

Die Gewerkschaft der Kunsthandwerker im Departement Lot organisiert die Weihnachtsmesse im Espace Valentré in Cahors.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Cahors – Vallée du Lot