Cluedo : Venez découvrir les différentes facettes de Léonard de Vinci en menant l’enquête en famille. Espace Val Fleury 4 rue des Grimettes, 92190 MEUDON Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Lors de cet atelier, une enquête à faire en famille (parent + enfant), vous permettra de découvrier la vie de cet artiste de la Renaissance, sous forme d’un parcours associant une présentation ludo-éducative à une expérience de la peinture à plusieurs mains.

Cet atelier vous permettra de découvrir les interactions intellectuelles et manuelles au cœur de la pratique artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T14:00:00+02:00

2023-05-24T16:30:00+02:00

