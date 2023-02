Atelier Conférence « Comment aider mon enfant à apprendre à l’école élémentaire ? Espace Val Fleury Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier Conférence « Comment aider mon enfant à apprendre à l'école élémentaire ? Espace Val Fleury, 16 février 2023, Meudon. Jeudi 16 février, 20h00

Gratuit, inscription souhaitée

à destination des parents et accompagnants Espace Val Fleury 4 rue des Grimettes, 92190 MEUDON Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Durant cet atelier, vous découvrirez et vous utiliserez des outils simples et concrets pour aider votre enfant dans ses apprentissages scolaires du CP à l’entrée au collège.

Que peut-on attendre de son enfant en fonction de son stade de développement cognitif et comment l’accompagner pour apprendre efficacement ? Muscler sa mémoire, favoriser sa concentration, lui apprendre à s’organiser, devenir autonome, améliorer sa méthodologie, accroître sa motivation …

Autant de clés qui seront abordées durant cet atelier et dont les réponses vous aideront à accompagner votre enfant sereinement dans son quotidien scolaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T20:00:00+01:00

2023-02-16T23:30:00+01:00

