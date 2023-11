BAL Trad au profit du Théléthon Espace Val du Parc, Coëx (85) BAL Trad au profit du Théléthon Espace Val du Parc, Coëx (85), 9 décembre 2023, . BAL Trad au profit du Théléthon Samedi 9 décembre, 20h30 Espace Val du Parc, Coëx (85) 8€ BAL TRAD au profit du Téléthon Animé par : – Courant d’Air – La Boîte à Sion Entrée 8€ Buvette/Brioche source : événement BAL Trad au profit du Théléthon publié sur AgendaTrad Espace Val du Parc, Coëx (85) Chemin des Mottes

