Rémi Geffroy, Les Conteuses de pas
Samedi 28 janvier 2023, 20h00
Espace Val de Gif, Gif-sur-Yvette (91)
8, Route de l'Abbaye Espace Val de Gif, 91190 Gif-sur-Yvette, France

Bal de 20h à Minuit. Rémi Geffroy et les « Conteuses de Pas » nous charmeront par leurs mélodies. Auberge espagnole : buffet garni par les participants (plats et boissons).

