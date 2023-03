Stage théâtre Espace Tuilerie Montchanin Catégories d’Évènement: Montchanin

Saône-et-Loire

Stage théâtre Espace Tuilerie, 11 avril 2023, Montchanin

12 rue Lamartine

2023-04-11 – 2023-04-14

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine

Montchanin

Saône-et-Loire . EUR 10 10 Tout au long de ces 4 après-midis, les enfants découvriront les rudiments de la scène à travers des jeux interactifs qui déboucheront sur une petite production et un temps de restitution publique.

C’est soft et sans danger ! Avis aux timides, aux peureux, et autres inconfortables. Pas de jugement, chacun vient avec ses envies et ses limites ; c’est ensemble que nous cimenterons ce temps de partage en groupe et dans la bonne humeur.

Création – Mise en scène Open Scène.

Représentation le vendredi 14 avril à 18h (réservée parents, familles, amis) / Avant-première publique le samedi 15 avril à 20h, suivie d’une soirée théâtre.

Tarif : 10 € la semaine / Limité à 10 enfants de 6 à 10 ans.

