La Krakaboum voyage à Bruges ! Avec La Jimonière & la Cie Révolution Espace Treulon Bruges, 25 novembre 2023, Bruges.

La Krakaboum voyage à Bruges ! Avec La Jimonière & la Cie Révolution Samedi 25 novembre, 15h30 Espace Treulon Tarifs : 6€ par personne. Attention jauge limitée pour le bien être des Kids. Réservez vite !

Cette année la Krakaboum voyage !

Nous ne voyageons pas sans les DJs de La Jimonière et les danseurs et danseuses de la Cie Rêvolution, et dans notre baluchon, nous y mettons les ballons, les bonbons, la boule à facettes et nos meilleurs déhanchés à la Elvis !

Les danseurs et danseuses de la Cie Rêvolution vous inviteront peut-être à danser, à reproduire des gestes… des MC Danse qui parsèmeront la salle de quelques inspirations dansées…de manière assez libre…comme une création dansée collective participative et éphémère…!

Parez vous de votre belle humeur, de vos plus beaux pas de danse et rejoignez- nous à Bruges !

Espace Treulon 67 avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-bruges.fr/sorties-et-loisirs/agenda/krakaboum »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T15:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

concert famille