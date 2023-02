Pourquoi sommes nous laïques et universalistes ? Espace Trait d’Union Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Pourquoi sommes nous laïques et universalistes ? Espace Trait d’Union, 22 mars 2023, Valence. Pourquoi sommes nous laïques et universalistes ? Mercredi 22 mars, 18h30 Espace Trait d’Union

Entrée libre

débat avec Jean Pierre Sakoun handicap moteur mi Espace Trait d’Union 147 rue faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme la MJC Grand Charran et la Licra Drôme propose une conférence ouverte à toutes et tous

