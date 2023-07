Chants de marins Espace Tourville Gravelines Catégories d’Évènement: Gravelines

Nord Chants de marins Espace Tourville Gravelines, 17 septembre 2023, Gravelines. Chants de marins Dimanche 17 septembre, 14h00 Espace Tourville Tarif unique 1 € L’Espace Tourville vous propose une journée animée par les chants de marins. L’après-midi sera rythmée avec deux chorales : les Vareuses Porteloises et les anciens élèves de l’Ecole d’Apprentissage Maritime de Grand-Fort Philippe. Les chanteurs prendront place au sein du navire, le Jean-Bart, tels des marins d’autrefois, naviguant sur les mers. Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328212240 http://www.tourville.asso.fr https://www.facebook.com/groups/126253830011/;http://espacetourville.eu/ L’association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d’un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Association Tourville Détails Catégories d’Évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Espace Tourville Adresse Route de Calais - 59820 Gravelines Ville Gravelines Departement Nord Lieu Ville Espace Tourville Gravelines

Espace Tourville Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/