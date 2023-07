La formation d’apprentis corsaires Espace Tourville Gravelines, 16 septembre 2023, Gravelines.

La formation d’apprentis corsaires 16 et 17 septembre Espace Tourville Tarif unique 1 € 15 personnes maximum

Naviguez entre les différents bâtiments du chantier Tourville et apprenez en plus sur la marine du XVIIe siècle tout en vous amusant en famille. A chaque étape de la visite, des questions et épreuves vous seront proposées, à vous de relever le défi en famille !

Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France http://www.tourville.asso.fr L'association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d'un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

Association Tourville