À la découverte du Jean-Bart 16 et 17 septembre Espace Tourville Tarif Unique 1€

Plongez au cœur du XVIIème siècle afin d’appréhender la construction navale sous Louis XIV, le Roi Soleil. Le chantier du Jean-Bart vous fera découvrir un des plus grands vaisseaux de cette époque, au milieu d’un village traditionnel comme ceux des arsenaux d’autrefois. Avec sa forge, sa saurisserie, son atelier de charpente, etc. vous pourrez découvrir les artisans au travail, des forgerons aux charpentiers, et vous détendre avec de nombreuses animations : jeux traditionnels flamands, maquillage, contes, atelier basé sur vos sens, tirage de tarot, construction de mini-bateaux, etc. Nous accueillerons également l’Association des Matelotes de Gravelines qui perpétue l’histoire et les traditions des pêcheurs à Islande.

Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328212240 http://www.tourville.asso.fr https://www.facebook.com/groups/126253830011/;http://espacetourville.eu/ L’association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d’un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association Tourville