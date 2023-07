Les artisans au travail Espace Tourville Gravelines Catégories d’Évènement: Gravelines

Nord Les artisans au travail Espace Tourville Gravelines, 16 septembre 2023, Gravelines. Les artisans au travail 16 et 17 septembre Espace Tourville Tarif unique 1 € L’artisanat est au cœur du projet de construction du Jean-Bart, c’est pourquoi nous vous invitons à découvrir des artisans qui seront présents lors de ce week-end. Entre démonstrations, ventes et dégustation, ces artisans vous partageront leur savoir-faire. Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328212240 http://www.tourville.asso.fr https://www.facebook.com/groups/126253830011/;http://espacetourville.eu/ L’association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d’un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

