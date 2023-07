À la découverte du Jean-Bart Espace Tourville Gravelines Catégories d’Évènement: Gravelines

Nord À la découverte du Jean-Bart Espace Tourville Gravelines, 16 septembre 2023, Gravelines. À la découverte du Jean-Bart 16 et 17 septembre Espace Tourville Tarif Unique 1 € Plongez au cœur du XVIIème siècle afin d’appréhender la construction navale sous Louis XIV, le Roi Soleil. Le chantier du Jean-Bart vous fera découvrir un des vaisseaux les plus grands de cette époque, construit au sein d’un village traditionnel encadrant les arsenaux d’autrefois avec sa forge, sa saurisserie, son atelier de charpente, etc. Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328212240 http://www.tourville.asso.fr https://www.facebook.com/groups/126253830011/;http://espacetourville.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.21.22.40 »}, {« type »: « email », « value »: « mediationculturelle@espacetourville.com »}] L’association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d’un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00 Association Tourville Détails Catégories d’Évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Espace Tourville Adresse Route de Calais - 59820 Gravelines Ville Gravelines Departement Nord Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Espace Tourville Gravelines

Espace Tourville Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/