Nord À la recherche du trésor perdu Espace Tourville Gravelines, 16 septembre 2023, Gravelines. À la recherche du trésor perdu 16 et 17 septembre Espace Tourville Tarif unique 1 € Jean-Bart rentrant au port après une belle prise pour le roi Louis XIV, s’est fait voler sa cargaison. A l’aide d’indices que le voleur a laissé derrière lui, aidez Jean Bart à trouver où le voleur a caché le coffre, et trouvez le bon code pour ouvrir le coffre. En récompense de vos efforts, l’intendant du roi vous donnera sûrement un ou deux louis d’or … Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328212240 http://www.tourville.asso.fr https://www.facebook.com/groups/126253830011/;http://espacetourville.eu/ L’association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d’un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

