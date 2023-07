Graine de corsaires Espace Tourville Gravelines, 16 septembre 2023, Gravelines.

Graine de corsaires 16 et 17 septembre Espace Tourville Tarif unique 1 €

Incarnez des apprentis corsaires à travers l’atelier “construis ton voilier”, “fabrique ton chapeau” ou encore l’atelier des sens. Testez vos réflexes entre le chamboule-trésor et les jeux anciens, découvrez votre avenir par le tirage de cartes de Seb (14h-15h/16h-18h), prouvez votre valeur à travers le livret jeu de l’Amiral Tourville. Et enfin, embarquez avec Seb le pirate qui vous contera ses aventures entre 15h et 16h. Tant d’activités pour faire de vous de véritables marins !

Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328212240 http://www.tourville.asso.fr https://www.facebook.com/groups/126253830011/;http://espacetourville.eu/ L’association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d’un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association Tourville