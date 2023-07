Initiation à la sculpture et au tournage sur bois Espace Tourville Gravelines Catégories d’Évènement: Gravelines

Nord Initiation à la sculpture et au tournage sur bois Espace Tourville Gravelines, 16 septembre 2023, Gravelines. Initiation à la sculpture et au tournage sur bois 16 et 17 septembre Espace Tourville Tarif unique 1 € Nombre de places limitées à 10 François Wetterwald, sculpteur et tourneur sur bois présentera ses œuvres tout en réalisant des démonstrations au fil de la journée. Il proposera le matin, pour les enfants, des initiations à la sculpture et au tour à bois. Ces initiations sont évidemment gratuites mais sur inscription ! N’oubliez pas de réserver votre place !

L’initiation à la sculpture sur bois est possible à partir de 10 ans. Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328212240 http://www.tourville.asso.fr https://www.facebook.com/groups/126253830011/;http://espacetourville.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.21.22.40 »}, {« type »: « email », « value »: « mediationculturelle@espacetourville.com »}] L’association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d’un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

