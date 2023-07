Démonstration d’arts martiaux européens Espace Tourville Gravelines, 15 septembre 2023, Gravelines.

Démonstration d’arts martiaux européens Vendredi 15 septembre, 10h00 Espace Tourville Tarif unique 1 €

Les AMHE, Arts Martiaux Historiques Européens, consistent en l’étude et la mise en pratique de pratiques martiales éteintes. Ils s’appuient sur une démarche de reconstruction, la plus fidèle possible, des techniques et des systèmes d’arts martiaux à partir des sources historiques. Les AMHE couvrent une grande variété de pratiques martiales du continent européen, sur une période qui s’étale de l’antiquité jusqu’au début du XXe siècle.

Espace Tourville Route de Calais – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328212240 http://www.tourville.asso.fr https://www.facebook.com/groups/126253830011/;http://espacetourville.eu/ L’association Tourville mène depuis 1992 le projet de construction d’un vaisseau de 1er rang de la marine de Louis XIV, du XVIIème siècle.

