Tram Genève -St-Julien Espace Tourbillon Plan-les-Ouates, 9 décembre 2023, Plan-les-Ouates.

Tram Genève -St-Julien Samedi 9 décembre, 11h50 Espace Tourbillon

La population est invitée à découvrir gracieusement la prolongation de la ligne 15. De 13h à 17h, les trams circuleront en continu entre Grand-Lancy, Curé-Baud et Plan-les-Ouates, ZIPLO, permettant de relier les deux fêtes organisées par les communes.

Programme de l’arrêt ZIPLO

11h50

Arrivée des trams inauguraux et couper de ruban

12h00

Cérémonie officielle et prises de parole

12h30

Collation et apéritif

12h30 à 15h00

Festivités organisées par la Commune de Plan-les-Ouates:

Boissons chaudes, risotto et mignardises

Fanfare et animations musicales

Sculpteurs de ballons

Maquillage pour enfants

Stands de découverte du terroir

Stand d’information mobilité

Espace Tourbillon Route de la Galaise 11, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:50:00+01:00 – 2023-12-09T15:00:00+01:00

2023-12-09T11:50:00+01:00 – 2023-12-09T15:00:00+01:00

Canton de Genève