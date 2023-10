Projection suivie d’une discussion du film « La Sociale » Espace Toul an Dour à Guipronvel Milizac-Guipronvel Catégories d’Évènement: Finistère

Milizac-Guipronvel Projection suivie d’une discussion du film « La Sociale » Espace Toul an Dour à Guipronvel Milizac-Guipronvel, 4 octobre 2023, Milizac-Guipronvel. Projection suivie d’une discussion du film « La Sociale » Mercredi 4 octobre, 20h00 Espace Toul an Dour à Guipronvel Entrée libre Projection du film La Sociale de Gilles PERRET suivie d’une discussion En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 65 millions de Français Le collectif d’Actions du Pays de l’Iroise -CAPI – a été créé en mai 2023 dans une démarche d’éducation populaire ainsi que pour faire vivre la démocratie rurale locale.

Le CAPI vous propose de découvrir ou re-decouvrir le film de Gilles Perret « La Sociale » qui retrace l’épopée de la création de la Sécu en 1946

Ce document veut rendre justice à ces héros oubliés, dont le député communiste Ambroise Croizat mais surtout rappeler cette utopie qui perdure tant bien que mal, dont nous bénéficions toujours actuellement, toutes et tous

A 20h – Espace Toul an Dour de Guipronvel mardi 4 octobre

Merci de diffuser autour de vous cette invitation

Bien évidemment, nous souhaitons pérenniser ces rendez-vous citoyens et améliorer/étendre/multiplier ce genre d’Actions.

Mobilisons-nous, venez à notre rencontre

Contacts : adresse mail : capi.citoyens@gmail.com

