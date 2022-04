Espace toros Corrales de Gimeaux, 9 avril 2022, Arles.

**Samedi 09 Avril** 11h00 : Ouverture au public 14h00 : Tienta avec école taurine du Pays d’Arles 3 vaches ganaderia Jalabert Frères 16h30 : Encuentro des Aficionados prácticos ganaderia Tardieu **Dimanche 10 Avril** 16h00 : Course Camarguaise manade La Galère avec l’école de razeteurs d’Arles. **Lundi 11 Avril** 17h30 : Course Camarguaise manade Laurent avec l’école de razeteurs d’Arles. 18h30 : Conférence de Presse (ouverte au public) présentant la saison aux arènes d’Arles en présence de Joachim Cadenas. (Organisé par la CTEM Course Camarguaise et la direction des Arènes) **Mardi 12 Avril** 17h30 : Tienta avec école taurine du Pays d’Arles 3 vaches ganaderia du Laget 18h30 : Charla avec les mayorales présents pour cette feria (organisé par la CTEM) **Mercredi 13 Avril** 14h00 à 16h30 feria de los Niños avec les centres aérés d’Arles (Atelier de coloriage taurin organisé et animéen collaboration par la CTEM et le Club taurin de la Jeunesse du Pays d’Arles ; atelier pédagogique CTEM Tauromachie Espagnole et Course Camarguaise ; animation et démonstration dans les arènes par l’école de Raseteurs d’Arles et l’école Taurine du Pays d’Arles. 2 veaux Camargue et 2 becerras Jalabert Frs Animations équestres Par Art Equestre et Tradition par Mélanie Bayle et Stéphane Gombert). 17h30 : Course Camarguaise manade Saliérène avec l’école de razeteurs d’Arles. **Jeudi 14 Avril** 17h30 Classe pratique pour Fabien Castellani- Axel- Luca Spagna de l’école taurine du Pays d’Arles 3 becerros ganaderia Colombeau (avec mise à mort)

Du 15 au 18 avril, la cœur de la ville va battre au rythme de la feria. Mais dès le samedi 9 avril, le public pourra observer les toros de combat aux corrales de Gimeaux.

