Espace toros Arles, 9 avril 2022, Arles.

Espace toros Arles

2022-04-09 – 2022-04-14

Arles Bouches-du-Rhône Arles

Au programme :



Samedi 09 avril

11h : Inauguration et dévoilement des azulejos

14:00 : tienta avec l’école taurine du pays d’Arles (3 vaches des frères Jalabert)

16h30 : Encuentro des aficionados practicos (ganaderia Tardieu)



Dimanche 10 avril :

16h00 : Course camarguaise (manade La Galère) avec l’école de razeteur d’Arles



Lundi 11 avril :

17:30 : Course camarguaise (manade Laurent) avec l’école de razeteur d’Arles

18h30 : Conférence de presse ouverte au public présentant la saison aux arènes d’Arles en présence de Joachim Cadenas.



Mardi 12 avril :

17h30 : Tienta avec l’école taurine du pays d’Arles (3 vaches du Laget)

18h30 : échanges avec les mayorales présents pour cette feria.



Mercredi 13 avril :

De 14h00 à 16h30 : Feria de los niños.



Jeudi 14 avril :

17:30 : Classe pratique pour Fabien Castellani, Axel, Luca Spagna de l’école taurine du Pays d’Arles (3 becerros de la ganaderia Colombeau – avec mise à mort)

La feria, ça commence avec l’Espace toros, le rendez-vous des aficionados.

contact@arenes-arles.com +33 891 70 03 70 http://www.arenes-arles.com/

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles