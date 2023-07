Désordre & Dérangement – Cie une autre Carmen Espace Tonkin Villeurbanne, 15 mai 2024, Villeurbanne.

Désordre & Dérangement – Cie une autre Carmen Mercredi 15 mai 2024, 15h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Dédé joue, s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs de son placard. Il met le bazar. Le téléphone sonne sans cesse et le dérange. C’est Boris….qui le rappelle à l’ordre. « Splitch Niouk! ». Des airs d’opéra s’invitent entre les tiroirs. Des entonnoirs font leur numéro. Drrrrring ! Comment ranger sans être dérangé?!

Un pianiste-bidouilleur de sons et une cantatrice un brin fêlée nous embarquent dans un tourbillon électro-lyrique plein de folie, sur les pas du grand Mozart.

Une petite flûte enchantée, une marche Turque endiablée et tout devrait rentrer dans l’ordre… ou pas ! Drrrrring !

Chant lyrique / jeu : Sandrine Le Brun Bonhomme — Musicienne / bidouilleur de sons Cécile Wouters Création originale: Sandrine Le Brun Bonhomme — composition musicale Jean-Pierre Caporossi — mise en scène Jean-Luc Bosc

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:35:00+02:00

2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:35:00+02:00

jeune public enfants

Cie Une Autre Carmen