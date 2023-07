Ana Carla Maza Espace Tonkin Villeurbanne, 23 mars 2024, Villeurbanne.

Ana Carla Maza Samedi 23 mars 2024, 20h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€

Ana Carla Maza sera seule sur scène pour peindre de son violoncelle la luxuriance folle de sa Havane natale, les accents du Brésil, les tragédies du tango argentin. Un concert comme une tornade de vie, tout à son image. Sans habillages superflues. Juste vous, elle et son violoncelle, «ce meilleur ami». De beaux moments de joie et d’amour en espagnol et en français.

Ana Carla, fille de Carlos Maza, guitariste chilien et Mirza Sierra cubaine et guitariste aussi, refuse de se laisser enfermer, prend la tangente et dynamite les genres classique, son, jazz, jeu d’archet, pizzicato tranchant, et bien sûr la voix qui traduit son appétence pour l’énergie de la vie.

Ana Carla Maza chant, violoncelle

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

tonkin villeurbanne

Dominique Sous