Jeux d’enfants – Ensemble Kaïnois Vendredi 15 mars 2024, 19h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Deux enfants du XXI siècle jouent chez leur grand-mère. Une panne de courant survient et …. plus de tablette, plus de télévision. Grand-mère les envoie fouiller dans le grenier à la recherche de jeux de sa jeunesse. Ils découvrent, dans une boite, un nouveau monde, celui de colin-maillard, des toupies, ou de l’escarpolette.

L’Ensemble Kaïnos nous propose ce conte musical d’après la musique composée en 1871 pour piano à quatre main par Georges Bizet. La pièce a été transcrite pour hautbois, basson et harpe. Les trois artistes sur scène, musiciens de grand talent, seront aussi comédiens et manipulateurs de décor un feu au sol à partir duquel seront projetés des dessins pour accompagner le texte et la musique.

Julien Weber : hautbois, comédien — Aurélien Costes : basson, comédienne — Élise Veyres : harpe musiciens, comédienne transcription : Aurélien Costes — illustration : Frédéric Bayle

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

