Chocho Cannelle Espace Tonkin Villeurbanne, 9 mars 2024, Villeurbanne.

Chocho Cannelle Samedi 9 mars 2024, 20h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€

Une formation atypique et résolument moderne nous livre un jazz mâtiné de trip-hop et de sonorités latines. C’est un « assemblage » unique, des utilisations surprenantes d’un panel de sonorités originales, qui s’agencent avec brio dans un univers métissé. Une musique à atmosphères servie par un bel équilibre entre une écriture exigeante et la liberté d’improvisation. En résulte des compositions mélodiques, intenses et oniriques, à l’image de leurs prestations scéniques remarquées (lauréat du Concours National de Jazz à la Défense 2022, finalistes Tremplin Rezzo Jazz à Vienne 2022, lauréats Occijazz 2023).

Camille Heim Harpe Electro-Llanera — Léo Danais Batterie, compositions — Arthur Guyard claviers, piano — Timothé Renard Clarinettes

1e partie : Breath

Breath est un projet issu de la rencontre de « Rewind », Willy Amarat, beat-boxer, et de « Mad Sax », Lionel Martin, saxophoniste. Tous les deux, musiciens éclectiques et inventifs, aiment s’extraire du confort des genres assignés à leur instrument. Ils nous délivrent un set organique produit à base de souffle. A la croisée des chemins entre la tradition de l’human beat-box et différentes cultures du monde, ensemble, ils créent une musique actuelle et singulière.

Willy Amarat « Rewind » beat box — Lionel Martin « Mad Sax » saxophones

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T21:30:00+01:00

