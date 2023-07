Sombras de Cine – Valeria Guglietti Espace Tonkin Villeurbanne, 17 février 2024, Villeurbanne.

Sombras de Cine – Valeria Guglietti Samedi 17 février 2024, 15h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Depuis la nuit des temps, l’humain a créé des ombres en utilisant le corps, les mains pour donner vie à des personnages. Cet art des premiers temps a parcouru le monde d’est en ouest , en prenant les formes et les colorants propres à chaque culture.

Les ombres chinoises ont été en quelque sorte des prémices du cinéma et des grandes projections. Aujourd’hui, Valeria Guglietti inverse les rôles. Avec les ombres, elles représente les personnages du grand écran comme une parodie avec les mains, sans voix tel un film muet. Cerise sur le gâteau, elle nous donne à voir les astuces dont les personnages sont faits et défaits comme par magie avec le mouvement agile de ses mains ainsi qu’avec de petits accessoires, donnant envie au public de jouer avec sa propre ombre.

Atelier d’Ombres chinoises samedi 17 février au matin par Valeria Guglietti. Inscriptions à la médiathèque du Tonkin.

Valeria Guglietti : conception, interprétation, accessoires

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T15:45:00+01:00

