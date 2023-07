Y aura t-il une dinde a Noël ? – Cie Les Imaginoires Espace Tonkin Villeurbanne, 13 février 2024, Villeurbanne.

Y aura t-il une dinde a Noël ? – Cie Les Imaginoires Mardi 13 février 2024, 15h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Dans ce monde là, les oiseaux ne volent pas… Ont-ils oublié? Dans leurs cages dorées, Petite caille et Ma colombe, vivent d’amour et d’eau fraîche. Pigeon Déglingué ne connaît que la rue et Ginette pond à la chaîneE elle doit tenir la cadence… Notre héros, un petit moineau tombé du nid, voudrait pourtant voler! Il croit qu’un ailleurs existe et qu’une autre vie est possible. Sa curiosité et sa persévérance, contagieuses, risquent bien de remettre en question le menu de notre réveillon… Un spectacle de marionnettes sur table fait d’humour et de fantaisie pour petits et grands qui célèbre la force de l’imaginaire et le plaisir d’inventer son propre chemin.

Anne-Sophie Diet : jeu, manipulation — Christine Kolmer : jeu, manipulation conception Anne-Sophie Diet & Christine Kolmer — conseil à la manipulation Céline Bernhard — conception sonore Philippe Lux — lumière et régie Julien Lang ou Olivier Laurent — image animée Laurence Barbier

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 11 38 https://www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}] L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares ». Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

