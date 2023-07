La tempête de Caliban – Cie Pupella Nogues Espace Tonkin Villeurbanne, 9 février 2024, Villeurbanne.

La tempête de Caliban – Cie Pupella Nogues Vendredi 9 février 2024, 15h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

La Tempête de Caliban est une réécriture par Tim Crouch de « la Tempête » de Shakespeare du point de vue du personnage de Caliban, le monstre, le colonisé, le « mal aimé », sous la forme d’un monologue.

Caliban nous parle du sauvage, de l’acceptation de soi et du besoin d’être aimé. Il remet en question la relation maître-élève et instaure un rapport direct avec les spectateurs. Il les interpelle avec ses objets dans un langage drôle et immédiat avec un soupçon de magie.

Ce spectacle ludique et atypique se veut comme une approche sensible autour de la monstruosité qui s’appuie sur une scénographie minimaliste d’une île posée dans un espace vide, comme flottante dans l’océan et pouvant être installée au plus près des spectateurs

Antoine Raffalli Jeu — Giorgio Pupella Jeu Auteur : Tim Crouch — mise en scène, scénographie Joëlle Noguès — dramaturge Hélène Beauchamp — son Nicolas Carrière — construction décor et marionnettes Polina Borisova, Joëlle Noguès, Bruno Vitti — conseiller en magie Davel Puente Hoces — conseillère en jeu burlesque Claire Dancoisne — visuel Nathalie Charrié

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 11 38 https://www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}] L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares ». Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T15:00:00+01:00 – 2024-02-09T15:55:00+01:00

2024-02-09T15:00:00+01:00 – 2024-02-09T15:55:00+01:00

tonkin espace tonkin

Compagnie Pupella Nogues