Escabelle est une invitation à plonger dans un univers plastique, mis en mouvement. Dans un dédale graphique de triptyques mobiles, apparaissent des images peintes en direct et des personnages modelés par une vie.

Isabelle Raquin partage avec délicatesse un imaginaire très personnel. Sa relation au monde est empreinte de ressenti, d’humour, d’inattendu. Sa fantaisie est mise en volume avec la complémentarité de Nicolas Lanier. Il en éclaire les contours, la met en scène, en mot, en son. Ensemble il mettent en dialogue ces réalités parallèles qui coexistent de chaque côté de nos rétines. Entre l’exposition animée, la poésie surréaliste et le voyage sensoriel cette expérience s’avérera inoubliable.

Isabelle Raquin : Jeu, peintures en direct, voix — Nicolas Lanier : mise en lumières, mis en son en direct — Constructions : Alain Hacquard — scénographie, fabrication des personnages : Isabelle Raquin — mise en scène, textes : Nicolas Lanier

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 11 38 https://www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}] L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares ». Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T15:00:00+01:00 – 2024-02-08T15:40:00+01:00

